中共軍方首度針對美英澳AUKUS聯盟及核潛艇技術合作表態。中國國防部發言人吳謙今天聲稱，此舉有嚴重核擴散風險，中方堅決反對，並敦促三國撤銷核潛艇合作的「錯誤決定」。

美國、英國、澳洲合組AUKUS聯盟並宣示核潛艇技術合作，使澳洲獲得相關技術，被普遍認為踩到中國痛腳，北京為此展開全面反擊。

繼中國國務委員兼外長王毅29日公開表態，指美英澳核潛艇技術合作將對亞太地區帶來「五重危害」後，中國國防部也在下午舉行的例行記者會上，藉由吳謙答記者問作出表態。

吳謙宣稱，美英澳以租借、出口、聯合研發等任何形式開展核潛艇合作，都將嚴重加劇地區軍備競賽，破壞地區和平穩定，損害國際核不擴散努力，危害世界和平與安全。中方與廣大國際社會一道，對此予以堅決反對和強烈譴責。

他又說，美英澳合作具有嚴重的核擴散風險，違反「不擴散核武器條約」精神。美英作為核武國家，向澳洲這樣的無核武器國家出口高度敏感的核潛艇技術和可轉用於核武器的高濃鈾，且國際原子能機構保障監督體系無法有效核查，這是「赤裸裸的核擴散行為」。

吳謙聲稱，美英此舉再次證明其在核出口問題上採取的是「說一套、做一套的雙重標準」，可能引起其他國家效仿，對亞太地區核熱點問題的解決造成長久負面影響，這是「極其不負責任的」。

他說，澳洲作為「不擴散核武器條約」的無核武器締約國和「南太平洋無核武器區條約」締約國，引進具有戰略軍事價值的核潛艇技術和武器級高濃鈾，嚴重違背其核不擴散國際承諾，也是極其危險的。中方呼籲國際社會共同行動起來，採取有效措施制止「這種危險行徑」。

吳謙宣稱，美國嘴上聲稱要構建「開放的印太」，幹的卻是「拉幫結派，搞小圈子的勾當」。而英、澳一味追隨美國，將脫離這個時代。三國謀求遏制中國，註定是徒勞和失敗的。中方敦促三國摒棄冷戰思維和零和博弈觀念，撤銷核潛艇合作的錯誤決定，多做有利於地區和平穩定和發展的事，而不是相反。（編輯：繆宗翰）1100930