軍事新聞網站「Breaking Defense」4日報導，中國大陸近日頻頻派出軍機入侵台灣防空識別區，4天內侵擾台灣西南空域的共機高達149架次；其中，光4日就56架。對此，專家斷言共機擾台的頻率，很難在短期內立即地減少；但即使如此，只要台灣不獨立、不在國際舞台創造不可逆的自主空間，兩岸就很難爆發戰爭。

報導中指出，隨著北京提高對台灣的壓力，台灣的雷達操作員、飛行員、防空部隊與情報人員，整個周末(2日與3日)都忙著追蹤一波又一波共軍空軍戰機。

SOS International情報整合總監毛文杰（James Mulvenon）表示，軍機在台灣西南防空識別區（ADIZ）的空中活動帶有多重目的，包括嚇阻台灣、削弱台灣空軍、向美國傳遞訊息、訓練目的、向大陸內部傳遞訊息，以及讓共軍空中行動正常化。

他強調，不論目的為何，最終都指向讓中共未來軍事行動的跡象與警告複雜難辨，使外界難以研判其下一步或真正意圖。

報導指出，北京1日派出38架次戰機入侵台灣ADIZ，2日39架次、3日16架次，以及4日的56架次，總共149架次。台灣國防部則在一系列推文中，披露大陸派出的機種、行經路線，這已成為共機擾台以來的慣例。

52 PLA aircraft (J-16*34 SU-30*2 Y-8 ASW*2 KJ-500 AEW&C*2 and H-6*12) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on October 4 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/2mC6UszTMB pic.twitter.com/WOtdFvJx8o — 國防部 Ministry of National Defense R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) October 4 2021

華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）專家成斌（Dean Cheng）認為，共機擾台的頻率很難在短期內減弱。「北京會持續這樣做，直到美國縮手，這才是值得擔心的地方。另一方面，共軍試圖台灣空軍油盡燈枯，甚至是嚇阻他們」。

另一個關注焦點則是，大量共機的闖入逼著台灣空軍適應，並試探台灣空軍的防衛能力。每當共軍戰機闖入ADIZ，除了駕駛空中巡邏機的台灣飛行員透過無線電警告共軍外，防空系統也會進入部署以因應突發狀況。這些讓北京取得愈來愈多台灣軍事行動的情報，比如台灣需要多少時間才能完成戰機升空與防空系統武裝。

CNN也認為，共機擾台是共軍對內宣傳，讓大陸民眾了解解放軍的實力；還能讓北京取得與台灣發生潛在衝突時，所需要的軍事情報與技能。

不過，即使共機擾台的頻率激增，日內瓦韋伯斯特大學助理教授法頓（Lionel Fatton）認為兩岸卻不太可能爆發衝突。他表示，大陸需要一些行動阻止台灣繼續不受北京歡迎的行為，特別是帶有台獨傾向的行動。

想要讓嚇阻生效，北京必須擁有能力與可信度。前者指的是大陸擁有有需要時，隨時能用的軍事能力，後者則是讓台北相信北京的威脅是玩真的，而經常性的共機擾台就是在傳送這類訊息。「只要台灣不採取不可逆的行為，尋求獨立或在國際舞台創造更大且不可逆轉的自主空間，兩岸就不太可能發生戰爭」。

相較於北京軍事威脅，台灣外交部長吳釗燮則在走訪澳洲期間，警告台灣正準備與北京的衝突，希望台澳能加強情報共享與合作。

至於美國國務院，則發表聲明強調「美國對中華人民共和國在台灣附近的挑釁性軍事行動感到非常關切。這不但破壞穩定，也讓誤判的風險提高，並破壞區域和平穩定。我們呼籲北京停止對台的軍事、外交與經濟的壓力和脅迫」。

對此，大陸外交部發言人華春瑩則駁斥，美國「無權發表不負責任的言論」，還指責美國援助台灣為負面舉動。「一個中國原則是美中關係的政治基礎，中方將採取一切必要措施，堅決粉碎一切台獨意圖。中國維護國家主權與領土完整的決心與意志是堅定的」。