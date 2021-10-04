雖然印度國防參謀長拉瓦特(Bipin Rawat)在2021年6月的採訪中，直接點名大陸軍隊已成為印度軍方最大的威脅；但美時事新聞雜誌《外交家》2日引述大陸軍事新聞論點，表示共軍雖然對印度與美國日益成長的軍事合作感到憂心；但整體來說，完全不把印度視為主要威脅。

※大陸軍事新聞著重在美印關係

2021年，印度將5萬名士兵調往與中國大陸接壤的邊境地帶；其中，光拉達克地區就部署2萬名士兵，凸顯出印度對大陸軍隊的忌憚。

然而，從《解放軍報》、電視媒體「國防評論」等軍方新聞媒體的報導來看，自2018年以來，共軍網路媒體在提到印度的文章與影片中，主要關注點還是在印度與美國的夥伴關係，出現的討論共23次。以印度的國防工業與武器採購為主的論述，則出現21次。印度與美國日漸成長的關係，則常與俄國的關係相比較，後者共出現13次。

相較之下，即使2020年拉達哥發生小規模衝突期間，關於雙方邊界爭議的深入分析或評論卻出奇的少。與此相關的文章都是聚焦在如何解決問題的會議新聞稿，使用語調也都是「緩和緊張情勢」、「保持溝通」與「避免誤解」之類的語言。

總體來說，從分析大陸軍媒的看法可得出，共軍並不將印度視為主要安全挑戰，其焦點只在於維持邊疆和平。甚至，即使關心印度與美國不斷成長中的關係，但共軍仍深信印度仍不放棄長期以來的不結盟理念。

儘管共軍也認同印度在南亞、印度洋的行動愈來愈咄咄逼人，也逐漸走向擴張主義；不過，大陸軍方不認為印軍在印度洋區能發揮甚麼關鍵影響力。

北京解放軍軍事科學院於2013年出版的《軍事戰略科學》，更明白勾勒出此一趨勢。書中指出，印度在後冷戰的軍事戰略主要為建立、維持對南亞其他國家的霸權與絕對軍事優勢，並將北京等大國排除在勢力範圍之外。

※將印度東進與美印太戰略連結

書中同樣預測出美國與印度與日俱增的戰略合作。印度會採取類似美國的印太戰略，並因此加速東進，從而與日本南進相連接。

事實上，大陸軍媒近日不斷將印度東進政策與美印太戰略連結，認為這將鞏固其在南亞的主導權並加強對印度洋的控制。也因此，印度在馬達加斯加、塞席爾、模里西斯、馬爾地夫等地興建基地網路，並在安德曼及尼可巴群島（Andaman and Nicobar Islands）附近與美國舉行演習。

大陸海洋大學王曉鵬(Wang Xiaopeng)評論，印度除東進外，也會維持南進政策，目的是逐步控制印度洋。印度認為，由海岸至500浬之間應屬印度絕對控制區，500至1000浬為中等控制區，1000浬外為溫和控制區。與美國的合作讓印度得以實現此一目標，也為美國在印太區掃除了障礙。

※美印合作促成德里軍備升級

大陸軍事專家還將印美親密關係，視為印度升級武器與防禦系統，進而實現其陸上目標的一種手段。不過，自美方購買武器並不能為印度帶來顯著優勢，僅是「購買美方支持」。此外，美印之間的國防協議，如4個基本協議執行上進度緩慢，幾乎沒有行動。因此，美印之間的聯盟不太可能長久化。

更具體的說，印度與美國等的合作，是為了獲得軍事科技知識，進而改善自己國防裝備。例如，美印簽署工業安全文件，允許美國企業與印度民營企業共享敏感科技。

大陸觀點認為，對於美印之間的國防合作，美國考量為與俄國競爭下爭取印度國防大餅，並嚇阻北京。甚至，美方會希望限制印度的軍事發展於可控制的範圍內。

※不結盟政策作祟

大陸軍事媒體也認為，考量到印度將自己視為大國，他不會讓自己為美國操縱，而是利用與美國的關係，一方面維持戰略自主，同時加速自身軍事與經濟發展。但隨著印度國家權力的成長，美印關係便會受到挑戰。更重要的是，印度外交政策中不結盟的影子，遮蔽了美印真正結盟的前景。

※印度友誼的重要

大陸軍科院2017年在《中國軍事科學》上發表一篇研究，文中認為雖然兩國邊界爭端複雜，但仍應在「維持現狀、共同管控」的指導方針下管理危機。軍科院2019年在另一本期刊《國防》發表文章，其中提到保護穿越麻六甲海上補給線安全的重要性，而這有必要與印度等鄰近該海域的國家維持友好關係。

也因此，共軍媒體並沒有像印媒那樣廣泛報導拉達克2020年至2021年的對抗。解放軍日報網站聲僅限於大陸軍事高層在與印度軍方會談後的聲明，其中1篇文章警告印度正不斷加劇緊張情勢。

整體來說，大陸軍方對印度的態度充滿矛盾。一方面，共軍自2013年就認定印度正與美國建立準聯盟，而美國的加入讓大陸覺得忌憚；但軍內思想家又覺得不結盟的陰影讓美印關係不會持續很久。另一方面，印度近來在陸上與海上的行動都讓北京軍方感到挑釁與擴張主義；但考量到麻六甲航線的維持需要新德里一臂之力，共軍與媒體又普遍淡化印度形成的威脅。