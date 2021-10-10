為慶祝雙十國慶，國民黨在黨中央前舉行升旗典禮，前總統馬英九特別到場參加，他致詞時針對蔡英文總統投稿美國《外交事務》雙月刊署名「台灣總統」一事砲轟，質問蔡英文是當哪一國的總統？今天要慶祝的是哪一國的國慶？若這麼討厭中華民國，為何不辭職下台？

國民黨黨部慶雙十！ 朱立倫、馬英九參與升旗典禮

國民黨主席朱立倫上午率黨務幹部、中常委、藍委等人，一同參加黨中央舉辦的升旗典禮，馬英九也特別與會參加，現場有上百人湧入，場面十分熱絡。

馬英九致詞時針對蔡英文投稿美國《外交事務》（Foreign Affairs）雙月刊，署名「台灣總統」火力全開，痛批蔡英文違背就職宣誓，用錯國號，已經違背了她的誓詞，應該為「中華民國消失」此事鄭重道歉，否則有負國人所託，更對不起過去為中華民國犧牲奉獻的先賢先烈。

馬英九嚴正表示，一個國家元首在國際著名期刊說錯國名，全世界都看到，是很嚴重的事情，前總統李登輝任內也曾投書這份刊物，署名就是「中華民國總統」。他擔任總統的8年期間，曾4次投書美國媒體，一律都署名「中華民國總統」，「為什麼李登輝跟我都做得到，蔡英文卻做不到？您跟我們不同一國嗎？還是您想改變我們的國號？」

馬英九批評，蔡政府這種態度，其實有跡可循，外交部長吳釗燮最近在美國演講時，提到政府正在推動正名，希望我國能「使用真正的名字」，駐美代表蕭美琴早已把自己的官銜改為「台灣駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US），他反問蔡英文，他們這樣做，是您指示辦理的嗎？

馬英九抨擊，蔡政府執政5年多來，每逢國慶，身為主角的中華民國就好像變成配角，也只剩下台灣、西元紀年與雙十圖騰，而不見中華民國，成了名符其實的「雙十節」。今年的國慶logo，甚至只剩下「台灣國慶日」（Taiwan’s national day），請問蔡英文中華民國到那裡去了？您為什麼這麼討厭中華民國呢？如果您真是如此，你為什麼不辭職下台呢？