蔡英文向罹難者靈堂捻香致哀後，在大批隨扈保護下快閃離開，內政部長徐國勇跟在後方。（石秀華攝）

赴高雄探視城中城惡火傷患 蔡英文：用公辦都更加速解決問題

高雄城中城14日發生大火造成重大死傷，總統蔡英文今(16日)也前往高雄，並在罹難者聯合靈堂捻香致哀，但蔡英文未多停留，現身靈堂僅5分鐘後即快閃離開。東華大學教授施正鋒直言，這次的事件是政治責任，同時施正鋒也分析蔡英文的個性指出，她缺乏同理心只會撒嬌，並砲轟民進黨執政後，除了會綁樁，不知道還會做什麼？

針對蔡英文今天致哀時的表現，施正鋒在政論節目《新聞大白話》中表示，因為她沒有讀稿機，她這兩天出來在講話是很奇怪的，她真的是沒血沒淚，只會撒嬌，這是她的個性，她跟我們完全不一樣，可能也和她排行老么有關係，上面還有哥哥姐姐，會有危機感。

至於捐款的部分，施正鋒直言，政府不是沒有給錢，那個警報才多少錢？消防部門說沒錢，沒錢怎麼還在辦那些有的沒有的活動？這個市長也是不見棺材不掉淚。

施正鋒認為，拋開法律、行政責任，地方政府執政，除了去招商，從中央拿錢分給大家之外，對於平常食衣住行的管理監督，也應該要兢兢業業，但做這些事情大家可能比較看不到，比較吸引不到選票，這其實是政治責任。

施正鋒還以2013年拉脫維亞曾發生超市屋頂崩塌造成嚴重傷亡的事件為例指出，這件事情導致當時的拉脫維亞總理下台。同時，他還直言，從前高雄市長陳菊到現在，民進黨是越來越沒品，「不太曉得他們上台之後除了拿錢綁樁，還會幹嘛？」