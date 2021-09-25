大陸觀察者網訊引述路透25日報導，由美國、日本、印度和澳洲組成的｢四方安全對話」（Quad）當地時間9月24日在美國首都華盛頓舉行領導人峰會。這也是四國領導人在今年3月舉行視訊會談後，首次舉行面對面會談。

陸媒指，會上，除了老調重彈地繼續探討所謂｢自由開放的印太地區」，四國領導人還討論了新冠疫苗、基礎設施、科技、清潔能源和太空等有關事宜，報導稱預計四國將在這些領域取得進展。

報導表示，四國領導人在會議的公開講話中並沒有提及中國，但外界廣泛認為此次會議旨在｢針對中國」。《華盛頓郵報》形容｢中國是（本次會議的）背景音樂」。

值得注意的是，美國方面在峰會前夕試圖｢淡化」本次峰會在安全方面的色彩——美國政府一位高級官員稱，｢此次峰會是『非官方的』」，Quad也並非是區域性的安全性群組織。」

｢四國領導人在公開講話中並沒有提到中國，」報導稱，儘管如此，｢中國顯然是（他們）首要考慮因素（top of mind）」。

在會議開始時，澳洲總理莫里森便說道，｢在印度-太平洋地區，我們（四國）站在一起，我們希望該地區將永遠不受脅迫，所有國家的主權也都會得到尊重，並且在符合國際法的情況下，爭端能夠得到和平解決。」

美國總統拜登稱，｢Quad」代表了所謂｢擁有共同世界觀並對未來有共同願景的四個民主夥伴」。日本首相菅義偉也表示，本次四方峰會顯示了四國之間｢緊密的團結」及其對｢自由和開放的印太地區」的堅定承諾。

然而，在此次會議前夕，美國方面則在淡化此次峰會在安全方面的色彩。美國有線電視新聞網（CNN）24日引述美國政府一位高級官員的話稱，｢此次領導人峰會是『非官方』的。雖然我們（四國）每天都在進行合作，但是它不是一個區域性的安全性群組織。」

CNN評論，在美國與英國、澳洲此前突然簽署新安全協議｢AUKUS」並激怒了法國後，拜登政府的官員表態意味著Quad與AUKUS｢沒有任何關聯」（completely separate）。

｢拜登在白宮主持首次首次面對面峰會，而中國是（會議的）背景音樂」，《華盛頓郵報》報導認為，會上四國雖未明說｢中國」，但在中國對印太地區主導力日益增強之際，這次峰會目的是為提升四國在印太的合作，共同面對中國。

此前，日本首相菅義偉與印度總理莫迪當地時間24日單獨會面，就所謂有國家｢經濟脅迫」和｢單方面改變東海和南海等海上現狀的企圖」表示｢強烈反對」。日本共同社對此稱，兩人是在暗指中國。