美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於9月30日透過新聞稿祝賀中共「十一」國慶。相較去年川普政府時期，布林肯這次的賀詞提及「美國尋求合作解決我們（美中）共同面臨的挑戰。」

據美國國務院官網新聞稿，布林肯表示：「在中華人民共和國迎來10月1日國慶之際，我謹代表美利堅合眾國向中國人民表示祝賀。美國尋求合作解決我們共同面臨的挑戰，祝願中國人民在未來的一年裡和平、幸福和繁榮。」

由國務卿在邦交國國慶時發表賀詞是美國外交慣例。然而，相較時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2020年發表的聲明，布林肯這次增加了「美國尋求與中國合作」的內容。

蓬佩奧2020年的祝賀聲明為「我代表美國人民，在10月1日中國國慶節祝賀中國人民。美國祝願中國人民未來一年裡健康、繁榮、快樂和和平。」

香港南華早報分析，布林肯的表態可能是華府尋求緩和與中國緊張關係的最新跡象。