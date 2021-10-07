駐美代表處於美東時間6日晚上於雙橡園舉辦國慶酒會，由駐美代表蕭美琴主持，現場超過500位賓客與會，包括美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）、美國參議員馬歇爾（Roger Marshall）與眾議員古德（Bob Good）、前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、前美國國務卿中國政策首席顧問余茂春，以及多位友邦駐美使節和捷克駐美大使柯蒙尼契克。

蕭美琴致詞表示，在疫情之下由衷感謝美國各界友人支持，並持續在各領領域深化交流合作，如成立「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）並重啟「貿易暨投資架構協定」（TIFA），而台灣出席「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA）代表團亦是全球最大，雙方也在教育、海巡、科學科技簽署合作備忘錄，此皆證明台灣是美國最值得信賴的夥伴。

蕭美琴感謝美方依據《台灣關係法》與「六項保證」對台展現堅若磐石的支持，而面對疫情持續延燒，台美與民主國家相互幫忙，展現善循環的正面力量。

莫健則肯定《台灣關係法》有助維持兩岸和平，並強調近期南韓、日本、澳洲及七大工業國（G7）聯合聲明皆呼籲維持台灣海峽和平與穩定，美方將持續增進台海穩定。

駐美代表處表示，今年國慶主題為「民主大聯盟，世界加好友」，雙橡園國慶酒會以珍惜老朋友，感謝新朋友的心意，透過美食台灣、文化台灣、科技台灣以及美麗台灣四大活動特色，讓賓客感受耳目一新的創意。