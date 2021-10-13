過去四十年台灣在全球積極尋找潛艦商源，處處碰壁的情況下被逼得不得不走上「潛艦國造」之路。推動四年餘來，儘管相關單位不斷對外發布好消息，但關心此事的人都清楚，坊間充滿了負面流言與小道消息。

據十月十日媒體報導，台船為研發潛艦用鋰電池，今年三月成立「台船動力科技」公司，隨後獲得官方四億元研發經費。這則新聞國人多半不以為意，畢竟四億對潛艦國造只是九牛一毛。然而內行內卻看得暗自心驚，因為這是何等的雄心壯志！

現今有十七個國家具備建造潛艦的能力，服役中的各式潛艦接近五百艘，其中唯一使用鋰電池的是日本蒼龍艦的第十一艘。日本無論在傳統潛艦的建造工藝，或鋰電池技術皆領先全球。以日本的卓越技術，原預第一艘蒼龍艦就使用鋰電池，然而因無法突破瓶頸，遲至十一年後才成功。

數字會說話。潛艦安裝鋰電池的難度，比建造潛艦本身還要複雜。台灣有什麼背景可能成功？一葉知秋。政府一再表示「順風順水」的潛艦國造，從台船動力的野心看來，相關團隊的信心是否膨脹過頭了呢？

九月中旬，國際軍火圈發生了一件大事，美、英半途殺出，搶走法、澳十二艘潛艦的「世紀合約」。對法國來說這是情何以堪，但卻給台灣帶來意外的機會。

若在四、五年前，對法國出售潛艦給台灣的想法，我只會回以「癡人說夢」。然而今天，美、英搶了法國大單，於心有愧的前提下或許會與法國一致聯手，共同推動「轉單給台灣」。這是台灣過去四十餘年不曾遇到的良機。果真如此，建議政府應積極爭取，然而是直接向法國購買新艦，不要奢望技術轉移。

原因很簡單，因為價格便宜、時程短。

現今全球品質最佳的傳統潛艦是蒼龍級，售價約台幣一百六十億。澳洲為了技術轉移與整體後勤，全案十二艘，每艘平均造價超過一千億。

至於建造時程，以法國的水平從簽約開始，兩年後可交首艦，而後每年再交乙艘。如果技術轉移，協調與學習的過程冗長費時，另外還有「責任不清」的風險。就算台船成功克服所有困難，待滿足海軍八艘需求，以每艘服役三十年概算，後續台船相關人員與機具要閒置多久？

台灣自製的潛艦可能出售給其他國家嗎？這要克服兩大問題。一，紅區裝備仍控制在其他國家手中，若無裝備，技術再高也是惘然；二，國際軍火管制嚴格，想要搶食潛艦市場大餅，台灣無此實力。（作者為海軍前艦長）

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