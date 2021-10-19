為協助新北市國中小師生運用與推廣科技融入學習扶助教學，提升教與學的效率，財團法人黃昆輝教授教育基金會響應新北市好日子愛心大平台，今捐贈240萬元，供新北市科技化學習扶助教學中心購置250台觸控筆電，中心也將成立行動載具共享平台，未來共有550台行動載具供師生免費借用。

新北市副市長劉和然出席受贈活動表示，新北市於2020年1月成立全台首座科技化學習扶助中心，與均一教育平台、LearnMode學習吧攜手合作推動科技化學習扶助，培養第一線教師運用科技化平台進行學習扶助教學的能力。

財團法人黃昆輝教授教育基金會響應新北市好日子愛心大平台，今捐贈240萬元，供新北市科技化學習扶助教學中心購置250台觸控筆電。（陳慰慈攝）

劉和然指出，目前中心已辦理136場科技化學習扶助研習，近4千人次教師完成研習，其中179位教師通過認證為種子教師，24位獲得講師級的核心種子教師認證，未來將持續擴大推廣，目標達到「區區有社群，校校有種子」。

基金會董事馮清皇表示，數位學習已成為教育趨勢，非常認同新北市提倡科技化學習扶助理念，因此捐贈240萬做為行動載具購置經費，希望可以藉此協力扶助弱勢學生，提升學習成就。

新北市教育局表示，經調查參與科技化學習扶助課程的教師，研習滿意度達百分之百，且有7成以上教師持續穩定運用科技化平台進行學習扶助。依據教育部科技化評量測驗分析，新北市參與學習扶助班國小生進步率近8成，且有參與學習扶助班學生進步率皆高於未參與的學生。換言之，中心提供研習內容不僅符合教師教學需求，也樂見研習成效回饋到學生學習上，未來將持續推動科技化學習扶助讓孩子學會，也幫助孩子樂學。