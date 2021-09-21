即使要當好人，也要有自我的底線，搜狐網命理專欄點名，摩羯座、天秤座、金牛座的人心思細膩低調，他們堅持以大氣寬容的心待人，因此與人相處總是隱忍退讓，但人都是有脾氣的，一旦過度壓抑，恐怕讓後果更不可收拾。

▍1.摩羯座

摩羯座的人天性低調內斂，情緒來得非常慢，就連生氣的時候都非常低調，如果不是徹底被惹怒，或累積到一定程度，忍無可忍的時候，基本上他們很少發脾氣。在日常心情不好的時候，摩羯座習慣自己一個人獨處，把怒火憋在心裡，因此幾乎沒人會察覺他們的負面情緒。最終當他們發火的時候，大家都會很詫異，但壓死駱駝的只是最後一根稻草。

▍2.天秤座

天秤座的人心思非常細膩，是一個想像力豐富又愛做夢的人，加上個性寬容，不喜歡和別人計較，總希望替身邊的人帶來正能量，因此他們總是活得強顏歡笑，把許多負面情緒藏在心裡，即使被發現了，也會找藉口搪塞裝沒事。他們試圖在各種選擇中尋找一個平衡點，只為了在人際關係中不得罪任何人。

▍3.金牛座

金牛座是一個非常有原則的人，做事有著自己的堅持和標準，他們喜歡堅定朝著自己認為對的方向努力，雖然表面上看似個性隨和，很少會表現出負面情緒，但是金牛座的脾氣其實沒有很好，時常有不高興的時候，但他們追求和平，即使和別人發生衝突或不愉快，他們也不會把場面搞僵，更不會讓對方猜出自己的心思。