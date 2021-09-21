馬上就要進入10月，搜狐網命理專欄點名，生肖屬馬、豬、兔的人從10月起好運一路狂飆，事業上可遇到貴人提點，有機會獲得不少發展機會，加上財運非常旺，有機會把荷包賺得滿滿，一輩子前途無量。

▍1.生肖馬

馬年出生的人從10月起吉星高照，運勢開始轉好，前途一片光明，雖然屬馬的人天生不善於表達，生活習慣也比較節儉，不隨便慷慨解囊，但他們遇事沉穩冷靜，應變能力強，總能靠自己戰勝對手，接下來屬馬的人會得到很多發展機會，連帶自身財運會變好，同時事業上有貴人相助，荷包賺得滿滿，成功也是水到渠成的事。

▍2.生肖豬

豬年出生的人將在10月嶄露頭角，運勢一路飆漲，再加上貴人提攜，可望加薪升官，有很多發橫財的機會，注定會發大財。屬豬的人個性熱情風趣，機智多謀，秉持著努力不懈的態度，未來必能洗刷以往的恥辱，唯獨要注意別投入金額太高的投資，理財前應多評估。

▍3.生肖兔

兔年出生的人10月事業運將會上升，財運高漲，馬上就能見到好成績。他們德才兼備，做事有朝氣，具備雄心壯志與優秀能力，從來不會對命運低頭，因此能得到長官賞識，機運非常旺，即使遇到再大的困難都能勇敢面對，靠著堅持到底的毅力，可望拚出自己的一片天。