即將邁入10月，運勢命理網站「運勢女王」分享，生肖屬龍、兔、羊、虎的人10月事業運最旺，亮眼的表現能被長官看到，進而獲得升職、加薪的機會，工作上喜訊不斷，前途一片光明。

▍1.生肖龍

屬龍人性格強勢，做事不拖泥帶水，而且非常好勝，遇到問題總能用讓人意想不到的方式解決，而且他們在職場上的人脈很廣，總能受到許多人的幫助，屬龍人在10月將會獲得許多表現機會，讓上司看到真正的實力，升職加薪的機率大大提高，終於能拋開經濟壓力，事業前景一片光明。

▍2.生肖兔

屬兔人樂觀又好相處，而且很有自制力，不會過於放縱自己，在事業上很少遇到挫折，屬兔人在10月會有明顯的成長，實現一直以來的計畫，工作上能做出亮眼的成果，年底前事業運一路上升，非常順遂。

▍3.生肖羊

屬羊人個性溫和又有耐心，做事有條有理，職場上幾乎不會得罪他人，同事們對他們的印象都非常好，今年10月屬羊人會得到貴人的幫助，成功變得唾手可得，還能遇見升職、加薪的機會，生活輕鬆又美好。

▍4.生肖虎

屬虎人今年一直不斷進步，尤其在10月上旬，會遇到各種成長的機會，工作能力大幅提升，在上司和同事的眼裡成為一個可靠的人，能獲得公司重用，被提升至管理階層，再也不會被埋沒，前途充滿希望。