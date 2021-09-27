2021年最後一個水逆在今天登場，本次將會持續到10/18，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分享十二星座水逆逃生指南，快來看看要怎麼安全度過本次的水逆。

▍白羊座

白羊座的一對一關係容易被波及，要注意與他人的溝通方式和態度，無論是情人、夥伴、客戶等，要努力找到彼此的平衡，不要一時衝動說出不可挽回的話。

▍金牛座

金牛座在職場上容易出現突發狀況，像是交通工具班次延誤、電腦壞掉、同事離職打亂計畫等，因此凡事要想好備案，提早做準備，預留足夠的緩衝時間，才不會手忙腳亂。

▍雙子座

雙子座這陣子要低調一點，做任何事都盡量保守，投資理財不要貿然進場，最近容易與人發生爭執，當心被翻舊帳讓你百口莫辯。

▍巨蟹座

巨蟹座的家庭關係會被影響，與父母、長輩、公公婆婆容易產生摩擦，或是需要居中協調伴侶和父母的衝突，要做好心理準備。

▍獅子座

獅子座無法靜下心思考，邏輯變得混亂，因此影響日常溝通，學生的學習效率差，上班族容易出錯，工作文件一定要好好備份，出門在外要注意安全，不要閃神。

▍處女座

處女座的財務狀況會被影響，可能遇到薪水獎金遲發、衝動購物買了不喜歡的東西、投資失誤等狀況，近期要理性花錢，控制開銷，不要憑直覺用錢。

▍天秤座

天秤座在這段時間常常會感到焦慮、沒有安全感，可能會面臨分手、辭職等狀況，或是事業、生活面臨大變動，建議轉換心態，把這個當做轉換人生的契機，以不變應萬變。

▍天蠍座

天蠍座這陣子容易沉浸在過去的回憶，水逆期間容易被過去的老問題纏身，以前沒有處理好的隱患重新浮上檯面，建議要謹慎保護好自己的隱私，檔案文件、重要資料不要輕易暴露出來，以免被小人利用。

▍射手座

射手座的人際關係會被影響，需要主動調整自己的交友圈，表面的和平被打破，赫然發現自己和朋友或同事的理念不合，若是因此心情低落，可以多找老朋友聊聊。

▍摩羯座

摩羯座的事業會被影響，手邊的專案進度停滯，甚至被中斷，公司組織調整，可能會遇到上司換人或職位調動的狀況，可以好好思考自己的職涯規劃，好好調整心態，或是離職轉換環境。

▍水瓶座

水瓶座這段時間思緒特別混亂，因此不要在這段時間做重要決策，外出容易遇到突發狀況，隨身物品容易遺失或損壞，因此這段時間多多宅在家裡會比較安全。

▍雙魚座

雙魚座的財務、健康方面會被影響，消費、投資、理財都要特別當心，也不要輕易借錢給他人，以免害到自己，健康方面要多養生，小心急性疾病或舊疾復發。