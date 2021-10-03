在成長的過程中，遇到的歷練越多，距離單純也越來越遠，《搜狐網》就點名4大星座，在遭遇到背叛，或是心靈受到嚴重創傷時，容易對於任何事物產生較極端的心理，甚至出現報復手段，讓身邊親友感到戒慎恐懼，屬於惹不起的存在。

白羊座：

白羊座為人和善，不愛勾心鬥角，面對調侃也能一笑置之，不過這不代表他們就是小綿羊，一旦他們被觸碰到底線，或是被徹底惹怒，就會毫不留情的全力反擊，誰來調停、說情都沒用。而且這時候的白羊座相當自以為是，容易膨脹所有慾望，看起來極其自私和殘酷。

巨蟹座：

巨蟹座個性溫和，待人有禮，不會隨便遷怒於人，但是一旦被激怒，黑化後的他們相當可怕，甚至沒有挽回的空間，加上巨蟹座會記仇，就算對方求饒，他們也絕對不可能輕易原諒。這時候的巨蟹座會變得更加喜怒無常，決絕而無情。

處女座：

處女座脾氣溫吞，待人處事彬彬有禮，只有在好友面前才會比較放得開，但是一旦被打壓，他們一個眼神就能讓對方感到顫慄。黑化後的處女座完全不畏懼任何人，不管是誰都無法阻攔他們，而且他們相當會記仇，也非常挑剔，更極具攻擊力。

水瓶座：

水瓶座性格善良，對待朋友隨和友善，不過一旦被觸碰到底線，黑化後的他們翻臉會跟翻書一樣快，並且不給對方留任何情面，日後更是一副事不關己的樣子，極度的冷漠，並且杜絕與外人的一切聯繫。