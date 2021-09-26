星座運勢網站「星座巫師」點名，白羊座、獅子座、雙子座的女人談戀愛時心思比較單純，如果遇到渣男就很容易被欺騙，隨便說些甜言蜜語就能把她們迷得團團轉，甚至會被騙財騙色，完全沒有防備心。

▍1.白羊座

白羊女性格豪爽，與人相處時直來直往，不會鬥心機、耍手段，想到什麼就說什麼，做決定時也很爽快，遇到喜歡的人就想要跟對方在一起，凡事總是不會考慮太多，這樣的性格雖然很好相處，但是在渣男眼裡就是一個非常好騙的對象，交往後白羊女會非常信任對方，就算渣男做出再多可疑的事情她們也不會起疑心，只要隨便說幾句甜言蜜語就能哄好白羊女，真的很容易受騙。

▍2.獅子座

獅子女雖然看起來很強勢，但其實她們很好說話，特別容易心軟，而且內心十分渴望一段熱烈的愛情，只要有人能走進她們的內心，獅子女就會把全部的自己交付出去，完全沒有防備心，如果被渣男盯上，很容易就會受到欺騙，而且獅子女不太會和伴侶計較，非常大方，如果有壞男人蓄意哄騙，她們甚至會把自己的積蓄雙手奉上，是渣男眼中的大肥羊。

▍3.雙子座

雙子女面對愛情時很單純，因為她們憧憬浪漫的愛情，內心也很相信真愛的存在，如果出現一個能夠溫暖自己內心的人，她們也會努力的付出，對對方呵護備至，願意跟對方同甘共苦，而且雙子女對苦肉計毫無招架之力，渣男只要裝出可憐無助的樣子，雙子女就會同情心氾濫，不但被騙財還會被騙色，完全被渣男吃得死死的。