在與人談戀愛時，最重要的就是要誠實，若無法真誠相待，彼此就會產生不信任感，感情甚至是無法走下去。日本網站「愛カツ」近日以星座和血型進行分析，曝光5種最不輕易說謊的男性，正直的個性讓另一半感到非常安心。

第5名 天秤座+AB型

天秤AB型男做事認真，通情達理，擁有挑戰精神，雖然有些自我堅持，不過他們懂得分寸，會向伴侶告知自己的想法，絕不會有所隱瞞，不過他們非常注重既定原則，不只對自己嚴厲，對別人也是如此，對於破壞原則的事，他們會採取果斷的態度。

第4名 金牛座+O型

金牛O型男做事果斷，總是能快速做出決定，且絕對會去遵守，也因為這一份豪氣，讓他們受到不少後輩的仰慕，雖然追求異性並不積極，但也因為非常講義氣，且擁有一顆誠摯的心，給人一種安全感，因此受到他人喜歡，人緣非常的好。

第3名 雙魚座+A型

雙魚A型男是「天生的No.2」，他們在工作上表現雖然不是最出色的，但非常善於從旁支援他人，不過他們真誠且待人一視同仁，善於從宏觀的視野來看事情，再加上溫柔又細膩的個性，讓他們能夠迅速掌握各種狀況，是值得信賴的對象。

第2名 摩羯座+O型

摩羯O型男做事謹慎，且待人誠實，思考非常理性，有著強烈的責任感與行動力，給人一種非常堅毅的印象，與他們剛認識時，會認為他們不好應付，不過漸漸了解後，會發現摩羯O型男可愛的一面，待人誠懇且不會欺騙他人。

第1名 處女座+A型

處女A型男精神層面上非常獨立，他們會謹守本分，保持自己的原則，在正確的時間做應該做的事情，老實性格，由於他們追求完美，且會注意到任何小細節，也因為細膩的心思，而受到異性歡迎。