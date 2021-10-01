星座運勢網站「星座漫畫」分享，天秤座、天蠍座、巨蟹座、處女座面對感情時很被動，就算遇到心動的對象，也不會主動告白，往往把心意藏在心中，不輕易說出口。

▍1.天秤座

天秤座雖然桃花運很好，身邊追求者很多，但是面對感情時他們卻非常被動，就算遇到非常心動的對象，他們也不敢主動告白，因為擔心被拒絕會很丟臉，害怕在感情中受傷，所以總是等待對方接近自己，如果有喜歡的人往往只敢暗戀。

▍2.天蠍座

天蠍座習慣用冷淡的態度來偽裝自己，其實他們內心深處也渴望愛情，也會感到寂寞，只是他們防備心太強了，在感情中害怕被對方利用或欺騙，因此非常被動，再喜歡也不會表現出來，寧願壓抑自己的感情也不敢說出口。

▍3.巨蟹座

巨蟹座在愛情裡是行動派，他們不擅長表達，如果喜歡一個人，就會為了對方做牛做馬，盡可能的付出，只要能讓對方快樂，他們就覺得一切都值得了。巨蟹座不會把「我愛你」說出口，但從他的行動就能看出他們的濃情蜜意。

▍4.處女座

處女座對自己的要求很高，絕對不允許自己做出丟臉的事，因此他們在感情裡也總是不敢主動告白，常常擔心自己可能是一廂情願，如果說出口只會變成大家的笑柄，那麼不如把真正的心意藏在心底，沒有付出就不會輕易受傷了。