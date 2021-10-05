星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙魚座、獅子座、水瓶座的人相處起來讓人心很累，常常讓旁人不知所措，搞不懂他們的情緒為何而來，更不知道他們內心的真實想法，讓人有難以伺候的感覺。

▍1.雙魚座

雙魚座性格浪漫，有時會顯得很不切實際，面對生活中的挫折和困境，他們常常會歸咎於悲劇般的命運，只會默默選擇接受，而不尋求改變，如果身邊的人能力很強，他們就會過分依賴對方，給人很大的壓力卻不自知。雙魚座不但習慣依賴旁人，他們心思又很細膩，一點小事情就會觸動他們敏感的神經，動不動就陷入負面情緒，而且旁人通常都搞不清楚為何會突然如此，非常難以伺候。

▍2.獅子座

獅子座喜歡成為眾人的矚目焦點，希望大家能照著自己的意思做事，習慣發號施令，並且要大家都要遵從，如果有人跟他持有不同意見，很容易就會惹他暴怒，他們有時會擺出高高在上的態度，聽不進去旁人的建議，固執的樣子讓人感覺非常無言，不知道該怎麼好好跟他們相處。獅子座討厭被管教，也不喜歡有人不聽自己的話，如果想要讓他改變主意，還要花心思哄他，常常讓身邊的人感覺心很累。

▍3.水瓶座

水瓶座重視心靈的自由，活得非常自我，常常沉浸在自己的世界裡，一般人很難知道他們到底在追求什麼，完全猜不透他們的真實想法，如果想要深入了解他，全都要靠運氣，唯有讓他們看得順眼的人才被允許進入他們的世界，但如果想對他們好，想讓彼此的關係更進一步，水瓶座還不見得會領情，有時會讓人覺得付出全部都白費了，令人不知道該怎麼拿捏來往的尺度才是最合適的。