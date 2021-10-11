人與人的交往，總有一些人喜歡仗勢欺人，或是特別愛佔人家便宜，但並非人人都是這麼好欺負的，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，雖然看起來和善好欺負，一旦被觸碰到底線就會立刻爆炸，讓對方吃不完兜著走。

射手座：

射手座個性隨和、好相處，不會因為自己的負面情緒而隨便遷怒他人，寧可受委屈也不會和別人惡臉相向，而且射手座待人誠懇，不會刻意去傷害別人，除非有人觸碰到他們的底線，這時的射手座就會變得特別無情，誰來緩頰示好都沒用。

白羊座：

白羊座個性直接了當，與人相處從來不會惺惺作態，因為單純、沒有城府，所以即便是外人也能一眼就看出他們所有的情緒反應。很多時候，白羊座寧願自己吃虧也不願意佔朋友便宜，但這不代表他們好欺負，相反的他們卻是個狠角色，一旦被招惹，就會讓對方付出慘痛代價。

巨蟹座：

巨蟹座相當感性，也容易心軟，即便被人佔便宜，他們第一時間也不會跟對方計較，而是會選擇包容，因此經常被別人當作軟柿子，不過一旦觸碰到巨蟹座的底線，他們發起脾氣來往往難以控制，甚至會以百倍的方式回擊對方，讓對方知道自己不是好惹的。

雙魚座：

雙魚座待人友善，總是一副熱情的模樣，遇到事情也會選擇和平處理，好好先生、好好小姐的形象深植人心，但其實他們的脾氣並不好，尤其是被觸碰到底線，就不要怪他們翻臉無情，雙魚座一旦徹底鬧翻，絕對不是任何人可以招架得住的。