今年的最後一次水逆終於要結束了，唐綺陽也在臉書分享下周（10/18-10/24）星象，表示明（18）日開始木星和水星即將順行，原先停滯不前的狀況將有所改善，各個事情都會開始動起來，感受非常明顯。

唐綺陽在臉書發文，表示明日將有2件大事發生，第一就是下午1點的木星順行，第二則是晚上11點的水星順行，到時候將會只剩下天王星和海王星仍在逆行，算是能夠結束多星逆行所帶來的「諸多不順、停滯」，許多事情也將可以進入下一階段，「全部要開始動起來，感受超明顯」。

首先動起來的會是「人際關係」，不管是伴侶、合作對象，或是廣泛的社交關係，都將面臨「重新、再度連結」的狀況，過去除了因為疫情導致人際交流受挫之外，人們也會開始意識到自己有不當反應，或難以溝通的地方，才造成現在這種窘境；未來如果還想挽救關係，就要重新用對的方式「連結」，除了本身有覺悟以外，還有好的機會或貴人出現，一定要好好把握。

而木星和水星順行後，對射手座、雙魚座、雙子座和處女座來說是好消息，守護星的順行能夠帶來能量轉換，不只卡關的地方有解，自己也比較能想通，只要心念一轉，生活就會跟著順遂起來。

另外太陽將在23日下午1點進入天蠍，目前正在天秤衝刺，氣流混亂必然多事，除了天氣變化大以外，人與人之間的感情問題、合夥問題、隱藏的心理問題都會檯面化、白熱化，有的可能會出事、鬧翻，有的則會和解、體諒，結果還得看個人的智慧與選擇。