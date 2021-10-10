常言道，機會是留給準備好的人，愛情中同樣如此，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座女，談戀愛相當實際，但實際不代表物質，只是考慮得多，不會感情用事，沒有準備就不要去招惹她們，小心碰一鼻子灰。

摩羯座：

沉穩務實的摩羯座最看重時間和效率，經常被外界誤解是功利主義者，但其實摩羯座只是為人保守、害怕失敗，所以做事情才會瞻前顧後，在愛情中同樣如此。或許在一般人眼裡，兩個人相處，能互補最重要，適當磨合就可以將就，但摩羯女拒絕將就，她們會堅定的拒絕追求者，另尋真正適合的對象。

水瓶座：

身為固定宮的一份子，水瓶座的人格特質就是很難改變，要投入一段戀愛關係之前，他們會把對方了解透徹，才會點頭交往。相較於多數人談戀愛，衝動占了很大一部份，但水瓶女拒絕衝動式的戀愛，因為她們更喜歡踏實且真誠的關係，這會讓她們比較有安全感，反之一旦她們發現你有所隱瞞，距離分手的日子也就不遠了。

雙子座：

雙子座做事情相當果斷，沒有模糊地帶，在愛情上也同樣如此，雙子女則更看重感覺，兩個人個性合適就在一起，不合適也不需要勉強，她們的字典上絕對沒有將就兩個字，對於不喜歡的東西，無論怎麼強求，她們也無動於衷。