男女之間是否有純友誼一直是眾人的熱議焦點，也沒正確答案，不過在現實生活中，要想分清楚男女之間的界線，就要懂得保持適當的距離，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，容易將愛情和友情混淆，很難和異性有純友誼。

巨蟹座：

巨蟹座個性溫柔體貼，不過因為內心缺乏安全感，所以比較多愁善感，加上旺盛的同理心，所以母性光輝很強，一旦對方深陷低潮，巨蟹座就會竭盡所能的照顧好對方，讓人誤以為是愛情。再者，巨蟹座會把好感誤認為是喜歡，並且無限放大，很難分得清是友情還是愛情。

雙魚座：

雙魚座平時待人處事還算機靈，但是一旦遇到感情的事情就很容易深陷其中，加上他們對愛情帶有浪漫幻想，認定對方之所以會和自己相處這麼久，一定是因為有情愫產生，即便是沒有任何意義的互動都可能被他們曖昧解讀，如此一來更加沒有所謂的純友誼了。

天秤座：

天秤座顏值高，加上不擅長拒絕，他們對每個人都很好，容易讓異性誤解，常常讓人分不清到底是友情還是愛情，過於曖昧的互動甚至到了最後，就連天秤座自己也分不清內心的歸屬。