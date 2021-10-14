周宜霈在八點檔《一個屋簷下》飾演一位從高中時期的天真少女轉變成獨立女性的歷程。她在戲中扮高中生，與沒有血緣關係的哥哥周孝安談了一場純純戀愛，生活中她因為保養得宜，無論是身材或膚況都維持最佳狀態，降齡演出無違合感。

周宜霈透露，角色從19歲高中畢業進入社會工作，在職場上的拚勁跟她很像，所以頗能體會，但是「文琪」這角色在感情方面像個小女孩，「文琪對感情的執著，讓我需要花時間多著墨她的心境，像是為了愛情不顧一切、甚至不惜計劃私奔，只要相愛的兩個人在一起就好。她的天真與夢幻，是我很早就沒有的」。

她表示，心理狀態隨著歷練成長，有了不同樣貌，因此要揣摩情竇初開的心境，花了很大力氣，她笑說：「我時刻都要提醒自己，要保持非常、非常輕鬆的狀態、要忘記一切壓力，否則一不小心老態就跑出來了。」

周宜霈角色個性幹練又獨立，經常穿著褲裝搭配俐落短髮，配上天生霸氣外露的眼神，強大氣勢，第一眼就讓人有職場女強人的印象。

她表示，從小看著媽媽辛苦工作的身影，還要分神打點她的功課，「角色的輪廓大概就是來自媽媽吧」。她演繹職場女性獨立、能幹形象，其實最愛的還是T恤配牛仔褲簡單又方便的裝扮。下周將迎來37歲生日，她笑說應該會在工作中度過，「最大的生日願望就是希望新戲收視長紅囉」。