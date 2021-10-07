南韓39歲戲劇女神宋慧喬演藝成績斐然，揮別離婚陰霾後，全心投入事業中，最近更睽違3年，重新回到螢光幕前演出電視劇《現正分手中》，與最新崛起的小鮮肉張基龍搭檔，超高顏值組合讓粉絲引頸期盼，最近電視台也曝光幕後花絮照，宋慧喬零死角的臉蛋再度受到討論。

宋慧喬將滿40歲，模樣卻和剛出道時清純仙氣的模樣相去不遠，凍齡美貌十分令人羨慕，和宋仲基離婚後，宋慧喬代言一個接一個，人氣絲毫不受影響，每次上傳的形象照都美到令人驚豔，最近她如火如荼開拍的《現正分手中》將上檔，電視台釋出的劇照立刻引發話題。

宋慧喬的新劇造型美出新高度。(圖/翻攝自IG)

宋慧喬2018年和朴寶劍合作《男朋友》後就沒有新作品，久違回歸讓粉絲都十分激動，這次釋出的劇照中，只見飾演時裝公司的設計組長的宋慧喬身穿西裝外套，頂著一頭大波浪捲髮，看起來幹練又充滿女人味，清透精緻的淡妝更為整體畫龍點睛，凸顯出她的天生麗質。

就算是側臉的狀態也無懈可擊。(圖/翻攝自IG)

宋慧喬無論是正臉還是側臉都美出新高度，完全無懈可擊，即使換上成熟風的職場造型，看起來卻沒有老態，驚人狀態讓網友忍不住驚呼，「看她長大的我都老了她還是沒變」、「不老女神」、「等不及開播了」。