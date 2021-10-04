俗話說禮多人不怪，男人們追求心儀的對象，少不了噓寒問暖，甚至是甜言蜜語討女孩子歡心，不過《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座女，面對追求者刻意討好，相當排斥。

水瓶座：

對於水瓶女而言，甜言蜜語意味著一個男人的意圖是不可預測的，尤其是阿諛奉承，更容易被水瓶女列入黑名單，很多時候，說話乏味的人，更能帶給她們更沉穩踏實的感覺。

獅子座：

對於獅子女而言，甜言蜜語是弱者表達喜歡的一種方式，不用付出心力，只要掌握和了解眼前女性的資訊，動動嘴巴就能達到目標的做法，最讓她們感到反感。

雙子座：

雙子座性格活潑、口條好，也很會說甜言蜜語，因此面對追求者的甜言蜜語，她們往往不會就此淪陷，所以要想追求雙子女勢必得要煞費苦心，才有望博得佳人青睞。

天秤座：

天秤女個性單純，受夠了身邊的人總是顧左右而言他，或是甜言蜜語、阿諛奉承，她們更喜歡對方直球告白，簡單的一句「我愛妳」，和實際的示愛行動，更容易觸動她們的心弦。