2021年越來越接近尾聲，每個人都希望可以順利平安地度過今年。命理專家艾菲爾老師近日在臉書發文分享，從10月開始，財運可以一路旺到年底的前4名星座。

第四名：處女座

10月中旬，處女座的工作宮位迎來順行的吉星木星，讓工作開始變得順利，財運也連帶跟著好轉。本來被否決的提案有了第二次機會、卡關已久的專案也能高效率結案，亮眼的成績讓上司、同事都對你們另眼相看，不但因此獲得升職加薪的機會，業績獎金也會拿到手軟！建議你們可以運用部分金錢，來升級你們的生財工具，為未來鋪路，吸引更具挑戰性、吸金體質的事業項目。

第三名：摩羯座

摩羯座10月份歷經逆行冥王星、土星二星夾擊，順行的好運能量終於照看命宮和財帛宮，前陣子你們可能遭遇資金套牢、負債累累的絕境，但你們並未因此失志，反而更勇敢地面對自身財務的真實樣貌、開始重視金錢管理，幸運之神也看見你們的努力，因而賜予偏財運，你們手上將多出一筆意外之財，不妨善用這筆金錢償還債務、做公益慈善，以延續、拓展你們的財氣和好運。

第二名：射手座

逆行冥王星10月份將順行射手座的財帛宮，好運金星也將接力命宮，過去你們可能經歷財務危機、投資失利，把生活搞得一團亂，如今你們的運勢開始步入佳境，好運無法擋，過去曾幫助過的人會反過來成為你們的貴人，在你們的事業投下資金，或幫忙牽線富貴人脈，讓你們能夠東山再起，以及獲得實現夢想藍圖的資源，如果最近身邊有舊識出現，一定要好好把握！

第一名：水瓶座

10月中旬，水瓶座的命宮盼來土、木二星順行，前陣子你們可能深陷無法翻身的窘境中，但在土木星順行之後，好運將會一路旺到年底，你們的行動力在此時也會逐漸達到巔峰，總有股不知名的力量在推動著你們，讓已經奄奄一息的事業可以起死回生，或是曾被搶走的工作再度找上門，還加碼合作資金，為你們的事業前程鋪上一條鍍金地毯，攜手一起走向淘金之路。