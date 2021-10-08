星座運勢網站「星座漫畫」分析，獅子座、摩羯座、白羊座、天蠍座的男人在外喜歡塑造充滿威嚴的形象，像個兇猛大狼犬，不過回到家就喜歡黏著老婆，瞬間變成可愛小奶狗，反差非常大。

▍1.獅子座

獅子男毫無疑問的上榜，他們很愛面子，在外一定要看起來高大威猛，說話有氣勢，希望老婆表現出順從的樣子，彷彿一隻威風凜凜的大狼犬，不過獅子男其實非常寵愛老婆，回到家後會化身為可愛小奶狗，整天黏著另一半，什麼事情都順著老婆，非常聽話。

▍2.摩羯座

摩羯男擇偶眼光很高，他們性格穩重，事業心強，希望老婆能成為自己的後盾，特別喜歡聰明又會觀察氣氛的對象，他們在外希望老婆給足面子，千萬不要把場面搞僵，只要能做到這點，私底下要他們多乖都沒問題，在家中完全是個黏人寵妻的小奶狗。

▍3.白羊座

白羊男面對愛情的態度很直率，深愛一個人會表現得非常明顯，他們在兄弟面前呼風喚雨，充滿男子氣概，如果帶老婆出席社交場合，就希望對方能給自己面子，不過他們在家其實很怕老婆，希望對方和自己在一起能開開心心，如果老婆眉頭一皺就會讓他們慌亂不已，和在外的形象反差很大。

▍4.天蠍座

天蠍男婚後非常有責任感，對老婆和孩子都非常用心付出，他們在外很需要面子，希望在眾人眼中是個有威嚴的男人，不過回到家他們就會立刻從兇猛大狼犬變成可愛小奶狗，佔有慾很強，總是黏在老婆身邊，但又很尊重老婆，不會給對方太大的壓迫感。