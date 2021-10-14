雞蛋是不但兼顧營養，也能配合不同料理方式讓變換口味，幾乎是家家戶戶的必備食材。不過，一位女網友分享自家冰箱冷藏櫃裡面「滿滿都是蛋」，目測超過百顆，眾人嘖嘖稱奇。她好奇問「誰家蛋量跟我家一樣多？」沒想到還真的釣出許多愛蛋同好，笑稱原來自己並不孤單。

原PO在臉書社團《爆廢公社》上貼出一張照片，地點是在自家冰箱，她將下層抽屜式的冷藏櫃一拉，只見堆滿了超過百顆的純白色雞蛋，畫面相當壯觀。原PO指出，家裡成員為「6大1小」，好奇問道「我想知道誰家的蛋量跟我家一樣多的？我懷疑我媽找了一個賣蛋的男盆（朋）友」。

照片曝光後，網友紛紛留言讚嘆，「不考慮自己養雞嗎」、「我還以為開早餐店的」、「 沒菜沒肉沒關係，蛋一定要有」、「好幸福喔，我最扯一天吃六個雞蛋」。也有人好奇，這樣的份量，一家7口能夠吃多久？對此，原PO則回「10天左右」。

不少雞蛋愛好者也貼出自家驚人的雞蛋囤量，笑稱原來自己並不孤單。（摘自爆廢公社）

女網友問「誰家蛋量跟我家一樣多？」沒想到還真的釣出許多愛蛋同好。（摘自爆廢公社）

不少雞蛋愛好者也貼出自家驚人的雞蛋囤量，笑稱「我媽買到蛋行直接送到家」、「看完後，原來我不孤單」、「蛋控+1」、「蛋我都會準備30顆，太少我會莫名恐慌」、「蛋超萬能的，永遠不嫌多」。

一位雞蛋批發商留言猜測，「可能是妳媽知道最近蛋比蔬菜便宜才會買那麼多」，並提醒道，「誠心建議雞蛋沒吃那麼快的話不要買那麼多，沒有一樣食材是越冰越新鮮的」。