台北市東湖地區1戶人家日前發現自家庭院中突然冒出2隻「白色活雞」，查看監視器發現當天有2名婦人隔著柵欄將雞丟在花圃中，怒罵「自己不想養了就抓來丟別人家花園」；不過有其他網友直言丟棄白雞「是詛咒」，因為活雞在民間喪禮「祭空棺」上有為草人開光用途，大多被認為有煞氣，喪家會想辦法丟棄雞隻。

該戶人家在臉書社團「我是東湖人」發表1則影片，影片中1名婦人手抓著1隻白色的活雞與另名婦人在1處花圃的柵欄外，該婦人將手越過柵欄後，竟然就將白色雞丟棄在花圃內；當下白雞先是用繩索綁著，接著在婦人隔著柵欄不斷抖動下，雞隨機從繩索脫落掉在花圃內，婦人之後還用雨傘，疑似是想將剩餘在雞身上的繩索勾除，之後婦人還又扔入另1隻雞。

1戶人家日前發現自家庭院中冒出1隻白色活雞，有其他網友直言丟棄白雞「是詛咒」，因為活雞在民間喪禮「祭空棺」上有為草人開光用途，大多被認有煞氣。（翻攝自臉書社團「我是東湖人」）

該網友PO文提到「有人認得著2個棄雞的女人嗎？自己不想養了就抓來丟在別人家花園，不知道怎麼辦只好先收留，這裡晚上常有野狗出沒，真怕哪天雞被咬死！」有其他網友留言「這樣也行喔，傻眼」、「你家好大喔！那隻雞很幸福喔」、「放生到別人家花園這個是功德還是造孽」、「太過份，居然沒附蔥薑蒜」。

不過也有其他網友留言直指，「這是詛咒」、「白色的應該是是做完法事後丟出來的，例如改運等」；據悉，若家中1年內有2人以上去世，傳統上就做「祭草人」或「祭空棺」法事，其中「活雞」能幫草人開光，而用作法事的活雞被認為有煞氣，多半都會被丟棄不食用，網友質疑影片中婦女就是將法事用雞隻丟棄他人家中。