靈鷲山與福容大飯店共同今年再次攜手「淨灘免費看沙雕」活動，180位網友參加。（靈鷲山佛教教團提供）

因為疫情睽違幾個月，靈鷲山佛教教團持續4年的「每月1小時，淨灘愛地球」活動，23日再次啟動。繼去年首次異業合作，與福容大飯店共同守護海灘，將淨灘、沙雕結合而一，今年再次攜手合作，熱力推出「淨灘免費看沙雕」活動，持續在「愛地球愛和平」、福隆造鎮行列中，一起努力前行，180位淨灘菩薩不畏風雨，捲袖撿拾25包368公斤的垃圾。

靈鷲山與福容大飯店共同今年再次攜手「淨灘免費看沙雕」活動，180位網友參加。（靈鷲山佛教教團提供）

「2021年福隆國際沙雕藝術季」9月17日到10月31日正在福隆熱鬧展開，綿延3公里的黃金沙灘，美麗極了。淨灘現場高達4公尺的「玩具總動員沙雕」，胡迪、巴斯光年、三眼怪…等多達30位的經典角色，加上皮克斯Logo《PIXAR》、《天外奇蹟》、《玩具總動員》等主題作品，還有《怪獸大學》、《靈魂急轉彎》沙雕，可以與「毛怪及大眼仔」來張學生證的合照。

靈鷲山與福容大飯店共同今年再次攜手「淨灘免費看沙雕」活動，180位網友參加。（靈鷲山佛教教團提供）

打造靈鷲山聖山福城、保護地球生態，一直是靈鷲山開山住持心道法師帶著大家做的事，並長期推動「寧靜、愛心、對話、素食、再生、節約、減碳、節水、綠化」九大生活主張，更充分說明愛地球的善心與善念。「地球的未來，也是人類的未來！地球要活，萬物才能生生不息，人類才有生機。」心道法師說，地球跟人一樣，都是有機的生命體，為了活下去，要做的就是造福地球，期許大家不要違反地球靈性生態倫理，祈願守護地球善心不減。

靈鷲山與福容大飯店共同今年再次攜手「淨灘免費看沙雕」活動，180位網友參加。（靈鷲山佛教教團提供）

福隆大飯店戴瑞宏總經理感恩大家守護海洋的心。他說，在這個全球疫情緊張的時刻，大家有幸相聚，一起為人類、海洋盡一份心力，一起做有福氣的事。

海灘一覽無遺，這幾天連日低溫陰雨，下午3點到4點的淨灘時刻，霎時放晴無風無雨，大家開心極了！帶了11位朋友來參加的鄧炯宗先生說，雖然大家在小小的海域淨灘，只要持續不斷地去做，就能讓地球慢慢恢復健康，回復本來樣貌。

除了淨灘、也有紗網、鏟子，讓大家「淨沙」，濾出細沙裡的菸蒂、玻璃、塑膠片和保麗龍。來自台北的網友吳甫恩說，關注靈鷲山淨灘活動很久了，一直想來參加，昨晚帶著老婆和3個孩子住進福隆，深怕淨灘取消，幸好網站上公告風雨無阻。他說，人類任意製造、丟棄垃圾，已成為生態殺手，沙灘上，隨處可見牢牢深埋沙裡的廢置魚網，希望更多人一起改變亂丟垃圾習慣並採取保護地球生態行動！

心道法師說，讓大海重返昔日容顏，是值得珍惜的因緣。各種風災、水災、火災、地震都是警訊，說明地球四大失調，已瀕臨失控的程度，希望所有人都能覺醒到這一點，大家已經開始這段跟海洋的愛情長跑，即使路途艱難，也要攜手同行，更要記彼此提醒－莫忘初心。