香港天王郭富城2017年驚喜閃婚娶小他22歲的嫩妻方媛，夫妻倆同年迎來大女兒Chantelle，2019年又有二女兒Charlotte，一家四口幸福溫馨生活羨煞眾人；今年3月方媛曾曬出Chantelle畫畫的影片，但沒有露出正面，日前她在抖音分享母女互動，Chantelle清晰側臉曝光，精緻臉孔被讚嘆基因太強大。

郭富城和方媛婚後先後迎來兩個寶貝女兒Chantelle和Charlotte，一直以來都相當保護她們，全家合照通常都會在她們臉部打馬賽克，避免她們從小就受到騷擾；方媛平時都會透過社群平台更新近況，或是分享育兒生活，日前她在抖音曬出抱著Chantelle的影片，意外曝光女兒清晰真面目。

日前方媛在抖音分享母女互動，Chantelle清晰側臉曝光，精緻臉孔被讚嘆基因太強大。(圖/ 摘自方媛抖音)

畫面中方媛把4歲大女兒Chantelle擁入懷裡，再親親她的額頭，配上輕柔的背景音樂，旁白說著「當然要拍照記錄呀！她又不是永遠這麼無憂無慮」，母女看起來甜蜜又溫馨；但驚喜的是，Chantelle露出清晰側臉，粉嫩嫩的臉頰，加上高挺鼻樑還有根根分明的長睫毛，著實是個小美人。

粉絲終於看到天王前世情人真面目，都紛紛熱情誇讚Chantelle的高顏值，「天王+模特兒基因真強大」、「側臉就美成這樣，正面曝光會暴動」、「長大一定是個美女」、「五官輪廓有郭富城的感覺」、「好想知道長大會有多漂亮」。