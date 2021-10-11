好萊塢巨星湯姆克魯斯明年就邁入60高齡，目前依然活躍於電影圈，從他的作品也能發現帥氣外貌沒有太大變化；近期美國八卦雜誌拍到湯姆克魯斯臉腫一圈的照片，還找來整形醫師分析他臉部是否有「進廠維修」，拿出他今昔照片對比推敲「下半臉動很過很多手術」，令網友震驚，但粉絲卻抱持懷疑態度，認為腫到像阿伯應該是角度問題。

綜合外媒報導，美國八卦雜誌《Globe》最新一期封面刊出湯姆克魯斯疑似腫一圈的照片，並寫著「湯姆克魯斯臉部腫了」的誇張標題，照片中戴著安全帽的湯姆克魯斯腫到臉緊貼帽緣，隨便一個表情都能擠出肉的樣子；湯姆克魯斯變腫一事曝光後引起熱烈討論，不少網友都表示很驚恐，但一些粉絲還是力挺男神，強調應該只是角度問題。

豈料，該雜誌不是簡單拿張照片說嘴，還特地找來整形醫師分析湯姆克魯斯是否有整形；一名沒有和湯姆克魯斯接觸過的醫師表示，從眼神就感覺到他的疲憊感，神色也不如以往有活力，有種突然老了好幾歲的樣子；而另一名醫師細看後，發現湯姆克魯斯下巴明顯變圓潤，下半張臉可能動了不少手術，額頭也疑似因打太多肉毒桿菌，睫毛位置也比一般人低。

湯姆克魯斯從1996年接演《不可能的任務》系列電影後，該片也成為他人生代表作之一，更把捧到全球巨星的地位；湯姆克魯斯的情史也很豐富，曾有過3段婚姻，每一任前妻都是女神級演員，包括咪咪羅傑斯、妮可基嫚和凱蒂荷姆斯，而凱蒂荷姆斯和他離婚後，爆出熱戀他13年好年傑米福斯，引起熱議。