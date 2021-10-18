Dizzy Dizzo蔡詩芸為專輯『SKY』銷售告捷，舉行慶功記者會。(陳俊吉攝)

蔡詩芸今年5月推出新專輯《SKY》，一舉入圍本屆金音獎最佳嘻哈專輯，她18日舉辦慶功記者會，老公王陽明事前錄製VCR感性告白，令她忍不住拭淚，感動地說：「他比較會講話，我比較被動，很興奮，雖然只是入圍，但也是種肯定，我做音樂16年了，好像老屁股，他很替我開心。」

蔡詩芸今記者會上首度帶領舞者唱跳主打歌〈WIFEY〉，好友高爾宣到場力挺，並送上「Skim Board」淺灘衝浪板；此次是蔡詩芸升格當媽後首次發片，聊起2歲女兒她滿口媽媽經，驕傲表示女兒很獨立，已能清楚表達自己的想法，「我們是滿自由的教育方式，沒有教她上廁所，她就會自動說要尿尿、便便，現在白天已經不用包尿布了。」她自認當媽後更有自信去做自己喜歡的事，至於第二胎進度？蔡詩芸笑回：「我想繼續生，但要看時間點，順其自然，也不是你安排好就會來的。」

蔡詩芸今舉辦新專輯《SKY》慶功記者會。（陳俊吉攝）

蔡詩芸今舉辦新專輯《SKY》慶功記者會。（陳俊吉攝）

對於日前被拍到疑似讓外傭坐在後車廂引發爭議，蔡詩芸今再度澄清：「大大的誤會，那台車是7人座，我們自己平常也會從後門上車，因為比較方便。」公眾人物一舉一動容易被外界放大，未來會否讓女兒的長相曝光？她表示自己和老公都經常出現在螢光幕前，目前希望保留女兒隱私，讓孩子享受生活、擁有自由，不要變成別人討論的焦點。