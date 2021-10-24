第12輪疫苗第一階段開打，由於北市施打量能不足，指揮中心加開5個施打站，其中以中正紀念堂接種量為最大，每天可打5120劑。對此，台北市副市長蔡炳坤今表示，他已與文化部李永得討論，由於中正紀念堂是暫時使用，若願意提供出來，「北市可以接手。」

蔡炳坤24日下午出席台北移工學校啟動記者會。被問到中央開設中正紀念堂接種站，北市量能問題解決了嗎？蔡炳坤回應，早上他代表市長跟蘇院長關心市民的接種疫苗，剛好行政院、衛福部、疾管署都在，有跟他們做充分討論。

蔡炳坤說，大概兩重點，第一個是北市醫療量能足夠，接下來中央開設量能，事先跟北市討論一下，北市能滿足市民接種需求，所以衛福部長陳時中有答應，第13期開設前會先跟北市討論。

蔡炳坤接著表示，第二個是他與文化部長李永得談，中正紀念堂這個點是暫時使用，如果願意提供出來，北市可以接手，基層診所表達說診所能量足夠，他們也可以來承擔接種任務，這兩點他在早上都有充分表達意見。

對於大安區造冊沒送達診所，造成長輩無法打到？蔡炳坤回應，長者65歲以上是用造冊方式，民政局用電話造冊之後交給衛生局，衛生局處理上有一部分名冊沒交給診所，就是在工作上疏忽。

蔡炳坤強調，很快的時間內就把名冊送過去了，所以後來接種順利，也清查有多少受影響民眾，一一打電話讓他們來補接種。