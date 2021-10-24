香港女星蔡少芬和大陸武術指導張晉是著名的模範夫妻，小倆口總是不吝嗇曬恩愛，不過蔡少芬在陸綜《請吃飯的姐姐》談到夫妻相處之道時，她卻突臉色一沉並自爆：「其實我跟他並不是人家想得那麼美好」，蔡少芬進一步透露，兩人曾透過婚姻輔導，來調解夫妻之間的疑慮和矛盾。

蔡少芬在陸綜《請吃飯的姐姐》聊到夫妻相處之道，總是給人幸福人妻形象的蔡少芬，卻臉色一沉感嘆：「其實我跟他（張晉）並不是人家想得那麼美好」，在重慶長大的張晉與香港妞蔡少芬在語言溝通、想法難免有落差，蔡少芬說：「我們很多東西的想法都不一樣，就是你說你的、我說我的，大家都是逼著對方去理解彼此」，蔡少芬坦言，從小父母離異，讓她對婚姻缺乏安全感，加上她與張晉剛結婚時，雙方事業有落差，難免讓彼此有壓力。

蔡少芬與張晉是著名的模範夫妻。（圖／本報系資料照片）

於是，蔡少芬和張晉透過婚姻輔導，來改善夫妻關係，蔡少芬坦言，和婚姻輔導專家見面後，幫助了解彼此的問題，她和張晉打開心扉，夫妻關係獲得很大改善，也讓兩人了解到彼此在未來可能會遇到的問題，並可以提前知道要用什麼樣的態度去面對。

蔡少芬也感性謝張晉對婚姻的付出，蔡少芬表示，她和張晉都是會了解自己的問題並改善，所以兩人才能互相扶持、一起走下去，最後，蔡少芬把婚姻比喻成房子，要先穩固並了解結構，才不會有漏水或房屋倒榻的疑慮。