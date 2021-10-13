總統兼民進黨主席蔡英文，針對台中立委陳柏惟罷免案，今傳出在民進黨中常會下動員令，大力支持陳柏惟。對此，資深媒體人趙少康認為，蔡英文身為總統，卻公開表態大力支持陳柏惟，視行政中立於無物。在推動罷免過程中，國民黨籍縣市首長都力守中立，民進黨卻從總統蔡英文、立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌、高雄市長陳其邁等人都接連出面聲援陳柏惟，看來他們都急了，但再怎麼急也不能違反行政中立。

立委 陳柏惟。(圖/本報資料照)

趙少康13日在臉書貼文表示，台中市長盧秀燕可以保持行政中立、新北市長侯友宜也維持行政中立，民進黨卻大軍壓境、傾巢而出，相挺肇逃、挺大麻的立委，還質疑國民黨「大欺小」，相比國家隊的軍容壯盛，簡直可笑，民進黨已經用盡黨國力量全力護航陳柏惟。

趙少康感嘆，一個罷免案讓民眾看穿民進黨的醜惡嘴臉，不只不能謹守中立分際，綠營政要毫不避諱湧入3Q臉書為肇逃加油，發動網軍四處攻擊支持刪Q的藍營政治人物，民進黨真是沒人才了嗎？否則怎會淪落至此。

最後，趙少康強調，行政院長沒有言論免責權，卻在國會辱罵女性立委「不要臉」，竟也獲得總統相挺，蔡英文號稱的「謙卑」執政，自己想起來會不會都覺得不好意思？如果10月23日罷免案無法通過，只會讓民進黨更惡霸、更傲慢，只會讓蘇貞昌辱罵女立委比「不要臉」更難聽的話。請台中大肚、烏日、龍井、霧峰、沙鹿的鄉親一定要站出來，不只罷免不適任的立委，更要給民進黨一點教訓。