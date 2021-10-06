星座運勢網站「星座巫師」點名，巨蟹座、射手座、雙魚座、獅子座的女人雖然長得漂亮，但是感情之路卻很坎坷，她們追求者眾多，卻很難遇到對的人，經歷一段又一段的感情，卻難以找到能夠定下來的對象。

▍1.巨蟹座

巨蟹女通常都是溫柔有氣質的美女，許多男人會被她們體貼的性格吸引，但是巨蟹女面對愛情太優柔寡斷，擇偶的眼光又不夠好，常常會把渣男誤判為暖男，偏偏她們愛上後就很難放下，所以感情之路很坎坷，一旦選錯人就注定浪費青春。

▍2.射手座

射手女性格熱情大方，在人群中往往是非常亮眼的存在，她們喜歡充實的生活，活躍於各大活動和社交場合，往往會吸引許多異性的注意，不過射手女的警戒心太低，遇到別有居心的人都不知道要保持警覺，因此很容易被玩弄感情。

▍3.雙魚座

雙魚女是典型的戀愛腦，對於愛情有許多浪漫的想像，很容易受到感動，她們往往有著惹人憐愛的外表，桃花運一直都很旺，但因為她們不擅長拒絕，很容易陷入情感糾紛中，和很多人保持曖昧不明的關係，為自己帶來不必要的麻煩。

▍4.獅子座

獅子女很捨得投資自己，無論內在和外在都要完美無缺，因此往往擁有強大的自信和亮眼的外表，她們身邊不乏條件優秀的對象，但獅子女太過自我中心，習慣用居高臨下的態度與異性相處，容易讓對方心灰意冷，經歷一段又一段的戀情，最後還是一個人。