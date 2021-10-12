俗話說：貪小便宜吃大虧。但是生活中往往有些人特別喜歡貪便宜，甚至到了讓人厭惡的地步。《網易》網站近日分享獅子座、處女座、水瓶座的人非常清高脫俗、有智慧、內心善良，從來不貪小便宜。

獅子座：不屑於拉低身份

獅子座對自己的要求一向很高，他們從來不做違背自己內心原則和底線的事情，貪小便宜這種事獅子座更不會去做。獅子座可以算是十二星座當中三觀最正的一個星座，一身正氣，俠義心腸。不忘初心是一件很難得事情，但是即使生活一直在折磨獅子，獅子座還是會堅守內心的原則，也正因如此，獅子座們往往福氣很深。

處女座：貪小便宜吃大虧

處女座一直是都非常理智的星座。對於貪小便宜這件事，處女座真的不會去做，因為在處女座的邏輯裡，你得到什麼就一定要付出什麼，這個世界上從來就沒有白吃的午餐，根本沒什麼一勞永逸的事情。因為處女座太理智了，所以很少有人能夠騙得到處女座，因為騙子往往是利用人們貪小便宜的心理去行騙。

水瓶座：錢，乃身外之物

如果說十二星座中哪個星座最不重視金錢和物質，那一定是水瓶座。水瓶座的世界裡，從來都是君子愛財取之有道。水瓶座從來都不會去貪便宜，因為水瓶活得很灑脫，為了金錢、名利玩心眼、費心思，在水瓶這裡真的沒意義。水瓶座的灑脫真的讓人羨慕，不是故作灑脫，也不是故作清高。而是真的雲淡風輕，打從心底不在乎，所以貪小便宜真的和他們無關。