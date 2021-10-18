戀愛中有不少女孩子都喜歡撒嬌，希望獲得男友寵愛，但其實撒嬌不是女人的專利，不少男人也喜歡透過撒嬌展現愛意，微博博主「Allen伊明」就點名4大星座男如果對妳撒嬌，就代表他們真的喜歡妳。

射手座：

射手男雖然看起來有點大男人主義，但其實他們私底下也有不為人知的反差形象，尤其是對於自己喜歡的女生，他們不吝於撒嬌賣萌展現愛意，雖然看起來真的很幼稚，但這正是他們喜歡妳的表現，才會把自己這麼不正經的一面展現出來。

雙子座：

雙子男嘴巴就像機關槍一樣，可以不停講述各種奇聞趣事，逗得異性開懷大笑，但是這不代表他們對妳有好感。至於要如何判斷雙子男有沒有喜歡妳，可以觀察他會不會對妳滿口甜言蜜語，如果他們肯對妳說些海誓山盟，就代表他們心中真的有妳。

獅子座：

獅子男的自我意識強烈，不過一旦遇到心儀對象，他們會願意為愛付出一切，收起心中的大男人主義，對另一半言聽計從、關懷備至，這就是他們撒嬌的方式。也就是說，當獅子男願意對妳認輸、退讓，就說明他們心裡有妳。

雙魚座：

雙魚男喜歡撒嬌，他們認為這是提升感情的最好方法，而且他們有自己的一套撒嬌攻勢，經常逗得另一半哭笑不得。此外，雙魚男的依賴心比較重，所以特別喜歡個性強勢的另一半，這會讓他們感到十足的安全感。