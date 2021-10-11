來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周最幸運生肖，屬馬、蛇、猴、雞、龍的人本周會有好運，財旺、運旺、桃花旺，一切都順利。

▍1.生肖馬

屬馬人本周幸運值上升，會有好心人幫助，做事很輕鬆，財運上可獲取大筆錢財，不愁沒錢花。周四「六合」，周日「三合」，富貴多多，生活更加輕鬆自在，工作上也是得心應手，事業上能獲得長官信任和支持，薪水將有大幅度的提升。

▍2.生肖蛇

屬蛇人本周一帆風順，生活中和和美美，特別適合進行聚會，可迎來更多好運。周五「六合」，周六「三合」，是非常幸運的日子，可把重要的事放在這幾天處理，工作容易做出成果，有大幅度的進步。求財順利，金錢運勢能夠得到提高，收入可觀。

▍3.生肖猴

屬猴人本周出門逢貴，有大喜事降臨身邊，謀事易成，要好好把握。周一「三合」，周二「六合」，事業上有所收穫，不是職位得到提升就是得到難得的深造機會，收入高、存款多，生活品質也提高了，拋開經濟壓力，是有福氣的有錢人。

▍4.生肖雞

屬雞人本周好事一籮筐，事事都如意，周一「六合」，周二「三合」，迎來財運上的暴漲期，可快速盈利，大賺一筆，得貴人相助，賺得財庫滿滿，手頭非常寬裕，可放心消費。事業運好，工作順利，能發揮自己的聰明才智，升職位，漲薪水。

▍5.生肖龍

屬龍人本周的運勢是後來居上，越往後運氣越好，周五「三合」，周六「六合」，工作上容易事半功倍，生活中無憂無慮，心情愉悅，個人狀態佳。周六「咸池」桃花逢「六合」，單身者會有異性主動邀約，已婚者感情生活無比幸福，兩人的氣氛非常浪漫。

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