在這個一睜開眼就要錢的時代，金錢對於生活的重要性不言而喻，在做不到拓展財源的情況下，如何節流更顯得重要。《新浪網》運勢專欄就點名3大生肖女，日子過得精打細算，不僅不會亂花冤枉錢，對於金錢管理也相當有一套，誰娶到誰賺到。

生肖蛇：

生肖屬蛇的女人乍看之下冷漠又疏離，但其實她們聰明又有遠見，因此婚後也比一般人想得還要長遠。擔心未來的生活會出現變化，所以屬蛇的女人會未雨綢繆，盡可能節省一點過日子，她們深知唯有將錢花在刀口上、避免浪費，才能積累更多財富，確保日後全家人生活無虞。

生肖牛：

生肖屬牛的女人勤儉持家，本身就屬於那種很會過日子的類型，因為懂得精打細算，所以從來不會亂花錢，平時日常起居都是省吃儉用，盡量將手頭上的錢花在刀口上，因為只有手上有存款，才能讓她們覺得踏實安穩，就怕哪天落得「錢到用時方恨少」的窘境。

生肖鼠：

生肖屬鼠的女人心思細膩，一直都是小心謹慎的在過日子，她們深知金錢對於生活的重要性，因此在沒有辦法拓展財源的情況下，會想盡辦法好好節流，努力讓每一分錢都妥善用在最需要的地方，不會亂花冤枉錢。