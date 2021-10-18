每個人面對愛情的表現方式都不一樣，有些人積極主動示愛，但也有些人十分被動，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，面對心儀對象總是愛在心裡口難開，尤其是當他們發現對方似乎刻意閃躲，心裡即便滿腔愛意，憋死也不願意主動，甚至會默默消失在對方的世界中。

水瓶座：

水瓶座無論是在日常生活或是感情中，都是相當理性的，他們面對愛情不會強求，更不願糾纏，如果心儀對象發現自己的心意卻沒有任何表現時，水瓶座就會認為對方對自己沒有好感，二話不說選擇退縮。

獅子座：

獅子座自尊心強，對待感情也缺少主動示好的勇氣，最怕告白失敗後的難堪。所以當他們鼓起勇氣示愛後，發現對方無動於衷，自己內心就算滿腔愛意，也會愛面子的轉身離去，看似毫無眷戀，但其實心裡早已千瘡百孔。

處女座：

處女座的人在感情中相當被動，喜歡一個人絕對不會輕易說破，就算會錯過也不主動。因為他們深信，如果對方不主動示愛，代表這段關係在對方心中不夠重要，就算是自己主動示好，也只是一廂情願罷了，所以一旦對方有一點退縮，處女座就會退得無影無蹤。

巨蟹座：

巨蟹座的人天生缺乏安全，面對感情更是異常膽怯，一有風吹草動就會自己胡思亂想，導致誤會加深。因此如果他們發現對方沒那麼愛自己，他們就會一點一滴的強迫自己從這段關係中抽離，不敢再往前一步。