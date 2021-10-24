有些人擁有十足的自信心，不管做什麼事都充滿熱情和動力，但也有人個性比較內向，時常謙虛過了頭，表現得很沒有自信。《搜狐網》命理專欄發文分享，獅子座、金牛座和巨蟹座的人，天生就比較缺乏自信，時常會懷疑自己的能力，害怕別人會嘲笑自己。

1、獅子座

獅子座的自尊心很強，總是希望用實力向別人證明自己，但事實上他們相當缺乏自信，所以才會這麼愛面子，雖然在外人面前努力展現霸氣的一面，不過內心卻時常懷疑自己，使自己越來越沒有自信。

2、金牛座

金牛座缺乏接受新事物的勇氣，個性十分固執，也不喜歡改變，而這一切最主要的原因，就是因為他們非常缺乏自信，所以總是默默地待在自己的世界中，他們什麼事都先為別人著想，卻反而因此被欺負。

3、巨蟹座

巨蟹座個性比較內向，天生缺乏安全感和自信，常常認為自己做得不夠好，擔心別人會嘲笑自己，但他們卻不知道，在朋友的眼中，巨蟹座是非常值得信賴的依靠，總是陪伴在朋友身邊，讓大家都很喜歡他們。