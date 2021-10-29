10月進入尾聲，《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬羊、屬豬、屬虎的人11月運勢暴漲，不僅能收穫滿滿財運，就連生活、事業也有很好的發展。

生肖羊：

屬羊的人下個月人際關係很好，能夠得到職場長官的輔助和提攜，就算偶爾會遭到小人妒忌作亂，但是整體上還是有不錯的發展，到時候記得適當回報自己的貴人，除了能替未來鋪路，讓彼此關係更融洽之外，也預留了日後良好合作的可能性。另外，也要確保職場上的溝通管道是否順暢，有助於事業發展。

生肖豬：

屬豬的人近幾個月來運勢不錯，工作生活順心如意，這樣的好運氣還沒用完，未來3個月更有貴人當靠山，鴻運當頭，無論哪方面都有驚喜上門，尤其是財運讓人羨慕，八方來財，業績一路長紅，財運也是接連翻倍，賺錢賺到手軟。

生肖虎：

屬虎的人下個月財運方面不錯，正財尚可，偏財平平，橫財些許。經商者不妨大膽進取，勇於進行投資，不要故步自封；投資者無論是短線或是長線的操盤，也能見機行事進場；就業者不妨騎驢找馬，只是不要太過挑剔；至於創業者只要內部做好調整，就可以放手向外拓展，會有不錯的機運找上門。