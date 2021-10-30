有些人並非含著金湯匙出生，但總能憑著不服輸的精神，在平凡的道路上披荊斬棘，成就一番事業，受到眾人的愛戴。《搜狐網》運勢專欄就點名5星座野心大、潛力無限，一生註定不凡。

白羊座：

白羊座很有學習天賦，如果將心力放在鑽研學習上，會有很大的作為。除此之外，自命不凡的白羊座，在絕對自信的情況下，不僅容易出人頭地，憑著善於交際的社交能力，闖出一番事業也算是情理之中的事情。

水瓶座：

特立獨行的水瓶座創意十足，不走尋常路，加上他們腦袋動得很快，總能發想出不少點子，並且付出行動去執行。憑著標新立異的動機和自命不凡的心態，足夠支撐水瓶座在不平凡的道路上越走越遠。

摩羯座：

摩羯座個性相當堅毅，不管做什麼事情都能大有所為，想不成功都難。摩羯座不甘平凡，也不願安於現狀，為了創造更大的利益，他們在設立目標後會火力全開，就算過程中頭破血流也沒關係，直到功成名就的那天為止，他們的字典裡沒有放棄2個字。

獅子座：

獅子座會因為自己的面子去努力獲得自己想要的，即便在窮困潦倒的時候面對挑戰，他們也絲毫無所畏懼，永遠抱持著勇往直前的心態拚搏下去。正是因為這種心態，讓獅子座在奮鬥的過程中，遇到無數貴人扶持，幫助他們取得一番事業。

天蠍座：

帶有神祕感的天蠍座不甘於平庸，遇到事情不是不做，就是要做到極致，為了達到目的，就算是不擇手段也是硬幹到底。天蠍座對於欲望的追求，通常都能驅使自己一步步走上人生巔峰，所以現實中有不少商業上的佼佼者和奇才都是天蠍座。