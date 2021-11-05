新唐(4919)今(5)日舉辦法人說明會，第三季財報表現不如預期，董事長蘇源茂坦言，「產能的緊張確實對新唐營運產能影響」，第四季看到市場需求並無疑慮，展望2022年，新唐看好台灣、日本兩邊市場都很樂觀，主要的瓶頸還是在產能。

新唐第三季合併營收為103.80億元、季減少2.2%，歸屬母公司淨利6.42億元、季減少31.6%，每股淨利為1.56元；累計前三季合併營收310.67億元、年成長187.7%，歸屬母公司淨利18.52億元、年成長299.8%，每股淨利為4.63元。

董事長蘇源茂表示，第三季營收、獲利不如預期，主要是晶圓供給，產能的緊張確實對新唐營運產能影響，再者，就是東南亞供應鏈的影響。

面對大陸在MCU低價競爭，蘇源茂表示，第四季市場需求並無疑慮，新唐MCU產品耕耘多年，非價格就可以被取代，第四季最擔心的部分還是在晶圓不足的環境下，如何滿足客戶需求，市場中儘管Chromebook需求因為疫情減緩而下滑，但商用PC有銜接上，故市場依舊樂觀。

展望2022年，蘇源茂表示，新唐台灣四個產品線MCU(微控制器)、影音IC、PC相關以及6吋廠，現在看來各個品項明年都很樂觀，成長動能主要還是看可以爭取到多少產能，仍是目前的瓶頸。日本部分，MOSFET(金氧半場效電晶體)目前在日本市佔第一，預計明年5G手機會有更大滲透率，新唐產品可以有更多發揮，整體來說，新唐明年在台灣、日本兩邊市場都很樂觀。

新唐在2019年11月收購日本松下電器(Panasonic)旗下半導體事業Panasonic Semiconductor Solutions(PSCS)事業，成為日本子公司NTCJ，今年起營運已經漸入佳境，未來除既有產品外，新唐也會爭取更多新客戶。

產能部分，蘇源茂說，現在比較缺的依舊是8吋，但短期增產有限，新唐也持續將產品移到12吋，並持續積極看合作夥伴爭取更多產能。