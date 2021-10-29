星座運勢網站「同道星座查詢」分析，巨蟹座、雙子座、雙魚座的人辦事手段高明，總是能用最少心力獲取最大利益，因此最容易成為人生贏家。

▍1.巨蟹座

巨蟹座個性隨和，又會照顧人，因此受到大家的歡迎，人緣非常好，他們心思細膩又敏銳，觀察力很強，懂得如何花最少的心力博取一個人的歡心，他們懂得付出，如果有目標或想要的東西，會積極爭取，絕對不會被動等在原地，如果他們有想要混熟的人，就會主動取悅對方，往往在短時間內就能贏得人心，因此無論是生活或工作上都如魚得水，遇到困難身邊往往會有其他人立刻伸出援手，身邊有非常多貴人。

▍2.雙子座

雙子座擁有很強的邏輯思考能力，做事手段高明，往往能用極高的效率完成手邊的任務，而且他們對人性瞭若指掌，又具有識人眼光，一眼就能看出哪些人對自己的事業有幫助，他們口才好，性格熱心，常常會主動幫助別人，因此能結交許多朋友。雙子座擅長交際，懂得如何把朋友變知己，甚至能把對手變合作夥伴，強大的人脈就是他成功的墊腳石。

▍3.雙魚座

雙魚座在職場上能屈能伸，該強勢的時候說話充滿氣魄，該示弱的時候看起來楚楚可憐，遇到吃軟不吃硬的人立刻撒嬌裝可愛，這種人辦事可說是無往不利，大家都能被他說服，會乖乖照他的想法做事。雙魚座精通說話之道，能找到許多人願意提供協助，因此可以花最少的力量達成最大的成就，總是能更快速獲取成功。