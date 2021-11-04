油價飆漲、以及電動車的電池需求夯，中碳（1723）今年前三季表現亮眼，每股稅後盈餘達3.68元，比去年同期的2.19元，年增68.04％，未來的化學品營收將視油價變動而定，但，電池需求驅動的碳材料，則將持續看俏，中碳的碳材料新產線，也將在明年底完工投產，助攻營收。

中碳4日表示，今年前三季合併營收約59.17億元，比去年同期的39.11億元，增加20.06億元，年增約51％，本期淨利8.53億元，較去年同期的5.03億元，增加3.5億元，增加近70％，每股稅後盈餘為3.68元，比去年同期的2.19元，年增68.04％。

中碳指出，今年前三季營收大幅成長，主要是新冠肺炎（COVID-19）疫情對經濟影響，逐漸下降，需求旺盛，下游客戶備貨需求提高、以及出貨順暢，帶動產銷量提升，加上原油價格逐步墊高，西德州原油(WTI)價格今年前三季每桶約64.91美元，比去年前三季的37.96美元，漲幅明顯，相關產品價格推升等綜合影響。

中碳說，前三季獲利較去年大幅成長，則是中碳的主要外銷產品，大部份為客戶自行洽船、或自有船隻，排除因船隻擁塞造成出貨受阻的問題，成為中碳獲利的另一因素。

進入第四季開始，中碳表示，在10月底、11月初，進行2年一次的停機歲修作業，時間為2到3周，對第四季煠化學品的出貨，會有部份影響，但，碳材料產品的出貨則不受影響。

中碳指出，受惠於未來全球電池產業的多元發展、以及大陸能耗雙控，造成產能減少等因素影響，碳材料產品包括負極材料、精製瀝青、活性碳、以及石墨塊材等出貨量，也有明顯增加。

中碳說，為了因應未來市場需求，碳化爐二線目前積極建置中，預計於明年底完工投產，且為配合未來高功率元件的化合物半導體原料需求，所建置開發高純度碳材料的設備，也可望在明年第四季完工，公司在不斷研發開創新產品與世界潮流接軌，展望未來，除了煤化學產品之外，碳材料產品，也可為中碳開拓另一穩定獲利的市場。