中光電（5371）公布10月份自結合併營收約47.28億元，受到工作天數減少以及季底基期較高影響，月減3％、年成長24％。累計今年前十個月合併營收為394.46億元，年成長13％。

在元宇宙題材帶動之下，中光電股價強漲，10日早盤亮燈漲停，登上75.1元大關，突破前一波高點。

受到10月份工作天數減少以及部分物料供應吃緊影響，影像產品9月份出貨量約6.3萬台，月減27％，但較去年同期成長2％，合併營收則約9.54億元，月減16％，但較去年同期則成長2％。10月份由於高端工程機種出貨成長帶動ASP月增14％。預估影像產品11月份在各產品線出貨全面上揚下，整體出貨量將成長約兩成以上。

受到10月長假影響，10月份節能產品合併營收約27.67億元，月減5％但較去年同期大幅成長43％。10月份節能產品整體出貨量約603.4萬台，較9月份略減4％，但較去年同期大幅成長44％。展望11月份，大尺寸TV/PID出貨回溫，監視器及筆電機種需求則漸入淡季，因此預估節能產品11月份合併出貨量將較10月份略為下滑。